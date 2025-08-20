Депутат Колесник: Макрон говорит об угрозе со стороны РФ и отправлет оружие ВСУ

20 августа 2025, 11:55

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об исходящей угрозе со стороны России, при этом сам отправляет оружие украинской армии. По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, это делает главу республики лицемерным.





Таким образом в беседе с NEWS.ru депутат прокомментировал слова Макрона, который сравнил Россию с людоедом. На фоне этого Колесник напомнил Парижу о долгих добрососедских отношениях между странами, которые портятся из-за позиции французской стороны.





«Отношения у России и Франции неплохие со времен Наполеона, когда закончилась война 1812 года. Макрон — неприятное исключение. Он оружие и ракеты Украине поставлял, угрозы в сторону России постоянно делал. Мы никогда не угрожали, только контрмеры принимали. Хочется сказать, чья бы корова мычала, а его бы молчала», — сказал Колесник.