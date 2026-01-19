Бойцы ВС РФ нашли греческий паспорт в опорнике под Константиновкой

19 января 2026, 08:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские военные нашли греческий паспорт во время досмотра опорного пункта ВСУ под Константиновкой. Об этом пишет РАИ Новости.





По словам оператора БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Соболь, документ может свидетельствовать о присутствии иностранных наёмников.





«При заходе на опорный пункт ВСУ начали осматривать позиции и нашли греческий паспорт. Мы сразу его изъяли и передали начальству», — пояснил он.