Бойцы ВС РФ нашли греческий паспорт в опорнике под Константиновкой
Российские военные нашли греческий паспорт во время досмотра опорного пункта ВСУ под Константиновкой. Об этом пишет РАИ Новости.
По словам оператора БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Соболь, документ может свидетельствовать о присутствии иностранных наёмников.
«При заходе на опорный пункт ВСУ начали осматривать позиции и нашли греческий паспорт. Мы сразу его изъяли и передали начальству», — пояснил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.