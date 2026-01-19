Колумбийские наемники ВСУ в первый день отказались идти на позиции
Иностранные наемники из Колумбии, переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, в первый день службы отказались выходить на передовые позиции. Об этом пишет РИА Новости.
Информация поступила от российских силовых структур и касается участка фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. Они недовольны расформированием подразделения и отстранением от командования своих соотечественников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
