Колумбийские наемники ВСУ в первый день отказались идти на позиции

19 января 2026, 07:10

Фото: iStock/Irina Piskova

Иностранные наемники из Колумбии, переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, в первый день службы отказались выходить на передовые позиции. Об этом пишет РИА Новости.