SHOT: Мощные взрывы прогремели над Саратовом, ПВО сбивает украинские БПЛА
Система противовоздушной обороны активно отражает атаку беспилотников над Саратовом, в ночном небе раздаются мощные взрывы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, с трёх часов ночи по местному времени раздалось уже более десяти сильных хлопков. Предварительно, силы ПВО перехватили несколько дронов ВСУ. Количестно сбитых целей в материале не указывается.
О звуках взрывов на фоне воя сирен также сообщили жители Энгельса. В настоящий момент информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не поступала.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе воздушной атаки. В качестве превентивной меры были введены временные ограничения на работу аэропортов в Саратове и Пензе — воздушные гавани приостановили приём и отправку рейсов.
