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Бойцы ВС РФ окружают Курахово в ДНР с трех сторон

Рогов: ВС РФ обхватывают Курахово в ДНР с трех сторон
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Войска ВС РФ окружают город Курахово в ДНР с трех сторон. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.


«Наши войска практически обхватили Курахово с востока и юга. А с севера зашли в поселок Новодмитровка, который находится примерно в восьми километрах от Курахово», — рассказал Рогов.

2 ноября в Минобороны РФ заявили, что бойцы российской армии освободили Кураховку в Донбассе от ВСУ. Населенный пункт находится примерно в 15 км от Курахово. Тогда же Рогов сообщил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.

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Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО
Песков: в США признали, что у них нет доказательств присутствия КНДР в зоне СВО
05 ноября 2024, 12:52

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения о присутствии солдат КНДР в зоне спецоперации.
Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что представители Соединенных Штатов, которые говорят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне СВО, сами признают, что не имеют окончательного подтверждения этой информации. Иные подробности Песков оглашать не стал.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что из-за возможного участия войск КНДР в спецоперации на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными странами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В РФ могут пересмотреть выплаты за ранения на СВО в зависимости от их тяжести
05 ноября 2024, 12:38

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

В России рассматривают новую систему выплат бойцам ВС РФ за ранения, полученные в зоне СВО, которая будет зависеть от степени их тяжести. Об этом пишет военкор Александр Коц в статье для «Комсомольской правды».
«И, похоже, в ближайшее время нас ждут изменения в этой области. Выплаты будут строго зависеть от степени тяжести травмы. Если ранение привело к инвалидности, то сумма выплаты значительно вырастет. Она будет меньше, чем по гибели, но выше нынешней», — говорится в статье.
В рамках новой системы выплаты за лёгкие ранения планируется понизить, а за тяжёлые, повлекшие инвалидность, наоборот повысить.

На сегодняшний день за ранение участники СВО получают три миллиона рублей независимо от их степени тяжести. При этом страховые выплаты будут выплачиваться в полном объеме. С 1 января 2024 года за легкое увечье платят 81 816,44 рублей, за тяжелое - 327 265,73. Также остаются и региональные выплаты за ранения.

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В Курской области ликвидировали отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ
ТАСС: у Любимовки в Курской области уничтожили 15 военнослужащих ВСУ
05 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Курской области уничтожили 15 украинских боевиков при отражении атаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Уточняется, что российские военнослужащие предлагали бойцам ВСУ сдаться в плен. По данным силовиков, они этого делать не захотели.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Иностранные наемники замечены среди военкомов на Украине
Подполье: иностранные наемники замечены среди военкомов на Украине
05 ноября 2024, 10:23

Фото: iStock/e-crow

На Украине в рядах сотрудников территориальных центров комплектования заметили иностранных наемников. Об этом сообщили представители подполья «Дозор» в Telegram-канале.
«За счет того, что наши ряды пополняются новыми дозоровцами, мы узнаем все больше пикантных подробностей. Мы получили сведения об усилении состава ТЦК иностранными наемниками. Лица закрыты, работают в тылу, жалости к местным нет», — говорится в сообщении подполья.

Уточняется, что после обнародования данной информации наемникам прикажут снять шевроны, указывающие на связь с другими государствами.

На кадрах, прикрепленных к посту, видно, как сотрудники ТЦК насильно сажают в машину мужчину, среди них есть военный с флагом Азербайджана на форме.

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Главком ВСУ заявил об активизации армии России на юге Украины
Главком ВСУ Сырский: на юге Украины фиксируется активность армии России
05 ноября 2024, 09:51

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на сегодняшний день на юге страны фиксируется активность армии России. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Зеленского, в Курскую область уже якобы прибыли одиннадцать тысяч военнослужащих КНДР. Он подчеркнул, что северокорейские солдаты будут помогать ВС РФ в регионе.

Комментируя ситуацию с системами ПВО, Зеленский снова заявил о необходимости их усиления.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Контратака ВСУ в Курской области, бои за Курахово, штурмы в Волчанске: последние новости СВО
05 ноября 2024, 09:42

Фото: iStock/zabelin

На Липцовском направлении российские войска сорвали атаку штурмовой бригады ВСУ. На Харьковском участке фронта продолжаются бои за освобождения Курахова. О последних событиях в зоне СВО по направлениям расскажет «Радио 1».

Курская область


Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВС РФ успешно отразили две контратаки противника в направлении Новоивановки. Атаки ВСУ на населенные пункты Леонидово и Плёхово также были сорваны.

В ходе этих операций украинские формирования понесли потери, составившие до 30 человек убитыми и ранеными, а также потеряли два автомобиля. Армейская авиация и артиллерия наносили удары по позициям противника в районах Богдановки, Бондаревки, Гуево, Дарьино, Казачьи Локни, Колмаково, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Свердликово и Черкасского Поречного.

Донецкое направление


Продвижение российских войск в Торецке (Дзержинск) заставляет украинские силы готовиться к обороне Константиновки. В городе объявлена эвакуация, что, как правило, делается не для спасения местных жителей, а для обеспечения безопасности боевиков, которые осознают, что их позиции подвержены угрозе со стороны российских войск. Кроме того, в городе активно минируются промышленные зоны и подходы.
Фото: iStock/Aleksandr Golubev


Харьковское направление


Российские вооруженные силы также предпринимают активные действия для освобождения Курахова. Украинские военные покидают Новоселидовку, а российская армия уже заняла Ильинку. Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли удары по формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригаде территориальной обороны и 5-му пограничному отряду пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка. Потери украинских сил составили более 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Волчанское направление


На Волчанском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в городе Волчанск. Бойцы ВС РФ успешно предотвратили две попытки противника перебросить штурмовые группы на правый берег реки Волчья, сообщает «Северный Ветер». В результате артиллерийского огня и атак с использованием беспилотников было уничтожено 8 из 14 участников попытки форсирования реки.

Липцовское направление


На Липцовском направлении российские силы сорвали атаку 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в которой участвовало до 6 человек. Штурмовая группа была заранее выявлена разведкой, что позволило нанести огневое поражение с помощью FPV-дронов, в результате чего было уничтожено до 5 солдат ВСУ и пикап.


Купянское направление


По информации «Донбасского партизана», на Купянском направлении российские войска продолжают активно развивать наступление, осуществляя комплексные маневры для уничтожения огневых позиций противника и расширения контроля над ключевыми участками фронта. На северном фланге российские штурмовые группы ведут активные боевые действия от Синьковки в сторону Петропавловки.

В ходе наступления была уничтожена огневая позиция 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, что позволило российским подразделениям укрепить свои позиции в этом районе. С направления Кругляковки российские войска продолжают наступление на север в сторону Колесниковки, одновременно продвигаясь на юг к Загрызово. Эти операции направлены на создание условий для уничтожения логистических путей противника в Купянском укрепрайоне.

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#харьковская область
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Мартиндейл рассказал о главной слабости ВСУ
Мартиндейл назвал нехватку людей главной слабостью ВСУ
05 ноября 2024, 09:34

Фото: istockphoto/olegda88

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который оказывал помощь ВС России в рамках СВО, заявил, что главной слабостью Вооруженных сил Украины является нехватка людей. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года и в течение двух лет передавал России координаты украинских военных объектов, что неоднократно использовалось для поражения техники и личного состава ВСУ.

«Я не думаю, что это какой-то секрет, но главная их слабость – нехватка людей. Осталось не так много военных, которые готовы сражаться» — поделился он.

Ранее американец рассказал, что военные ВСУ, с которыми он сталкивался, не желали оставаться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой помочь им выехать в Соединенные Штаты Америки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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Ветеран ГРУ назвал важнейшую цель военной разведки на сегодня
Ветеран ГРУ Винокуров: разведка вскрывает реакцию США и НАТО на разгром ВСУ
05 ноября 2024, 09:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Винокуров заявил, что одной из важнейших задач российской военной разведки является выявление возможной реакции США и НАТО на недавние поражения ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Винокурова, особое внимание следует уделить анализу планов и намерений западных стран относительно использования объединенных вооруженных сил НАТО после достижения Россией поставленных целей в рамках специальной военной операции.

Он отметил, что понимание этих реакций является ключевым для дальнейшего планирования и оценки ситуации на фронте.

Ранее Винокуров заявил, что достижение целей денацификации Украины невозможно без устранения текущего киевского режима. Он отметил, что, хотя задача демилитаризации близка к разрешению, проблема денацификации требует более решительных шагов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
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На Украине заявили о провале мобилизации в 2024 году
Депутат Рады Бобровская: Украина не выполнит план по мобилизации до конца года
05 ноября 2024, 09:29

Фото: iStock/Panama7

Власти Украины не смогут выполнить намеченный план мобилизации населения до конца года. Об этом сообщила депутат Рады Соломия Бобровская, видео опубликовано в Telegram-канале телеканала «Говорит Великий Львов».
По словам парламентария, до декабря текущего года план украинского генштаба по мобилизации не будет выполнен ни на месяц, ни на год. Бобровская добавила, что с сентября текущего года темпы мобилизации в стране начали «проседать».

Ранее сообщалось, что находящиеся на территории России военнопленные ВСУ массово отказываются от обменов, потому что не хотят возвращаться на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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