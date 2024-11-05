Бойцы ВС РФ окружают Курахово в ДНР с трех сторон

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Войска ВС РФ окружают город Курахово в ДНР с трех сторон. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Наши войска практически обхватили Курахово с востока и юга. А с севера зашли в поселок Новодмитровка, который находится примерно в восьми километрах от Курахово», — рассказал Рогов.
2 ноября в Минобороны РФ заявили, что бойцы российской армии освободили Кураховку в Донбассе от ВСУ. Населенный пункт находится примерно в 15 км от Курахово. Тогда же Рогов сообщил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.
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