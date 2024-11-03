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Освобождение Вишневого в Донбассе позволит ВС РФ окружить город Курахово, который важен для ВСУ в плане логистики, пояснил «Ленте.ру» военный аналитик Василий Дандыкин.
«Это кураховское направление. Вот Кураховку вчера освободили — это уже пригород Курахово. Мы окружаем Курахово. Это очень большой по меркам ДНР город и очень важный для киевского режима, потому что это их логистика. За ним уже Днепропетровская область. Мы подходим и с юга, и с запада, и с востока. И берем в оперативное окружение. Дальше бои», — прокомментировал эксперт.
Перед этим в МО РФ докладывали об освобождении от ВСУ населенного пункта Вишневое в Донецкой народной республике.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, она завершится, когда РФ достигнет своих целей.
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Никита Кротов