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На Липцовском направлении российские войска сорвали атаку штурмовой бригады ВСУ. На Харьковском участке фронта продолжаются бои за освобождения Курахова. О последних событиях в зоне СВО по направлениям расскажет «Радио 1».
Курская область
Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВС РФ успешно отразили две контратаки противника в направлении Новоивановки. Атаки ВСУ на населенные пункты Леонидово и Плёхово также были сорваны.
В ходе этих операций украинские формирования понесли потери, составившие до 30 человек убитыми и ранеными, а также потеряли два автомобиля. Армейская авиация и артиллерия наносили удары по позициям противника в районах Богдановки, Бондаревки, Гуево, Дарьино, Казачьи Локни, Колмаково, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Свердликово и Черкасского Поречного.
Донецкое направление
Продвижение российских войск в Торецке (Дзержинск) заставляет украинские силы готовиться к обороне Константиновки. В городе объявлена эвакуация, что, как правило, делается не для спасения местных жителей, а для обеспечения безопасности боевиков, которые осознают, что их позиции подвержены угрозе со стороны российских войск. Кроме того, в городе активно минируются промышленные зоны и подходы.
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Харьковское направление
Российские вооруженные силы также предпринимают активные действия для освобождения Курахова. Украинские военные покидают Новоселидовку, а российская армия уже заняла Ильинку. Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли удары по формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригаде территориальной обороны и 5-му пограничному отряду пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка. Потери украинских сил составили более 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Волчанское направление
На Волчанском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в городе Волчанск. Бойцы ВС РФ успешно предотвратили две попытки противника перебросить штурмовые группы на правый берег реки Волчья, сообщает «Северный Ветер». В результате артиллерийского огня и атак с использованием беспилотников было уничтожено 8 из 14 участников попытки форсирования реки.
Липцовское направление
На Липцовском направлении российские силы сорвали атаку 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в которой участвовало до 6 человек. Штурмовая группа была заранее выявлена разведкой, что позволило нанести огневое поражение с помощью FPV-дронов, в результате чего было уничтожено до 5 солдат ВСУ и пикап.
Купянское направление
По информации «Донбасского партизана», на Купянском направлении российские войска продолжают активно развивать наступление, осуществляя комплексные маневры для уничтожения огневых позиций противника и расширения контроля над ключевыми участками фронта. На северном фланге российские штурмовые группы ведут активные боевые действия от Синьковки в сторону Петропавловки.
В ходе наступления была уничтожена огневая позиция 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, что позволило российским подразделениям укрепить свои позиции в этом районе. С направления Кругляковки российские войска продолжают наступление на север в сторону Колесниковки, одновременно продвигаясь на юг к Загрызово. Эти операции направлены на создание условий для уничтожения логистических путей противника в Купянском укрепрайоне.
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