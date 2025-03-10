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В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе зазвучала сирена

Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе начала звучать сирена о воздушной опасности. Об этом рассказали читатели «Радио 1».
Как рассказали читатели, взрывы прогремели около 3:40 по московскому времени. В центре города на ряде машин сработала сигнализация. Через минуту после взрывов начала звучать сирена о воздушной опасности.

Оперативный штаб Курской области объявил ракетную опасность в 3:40. Через четыре минуты она была отменена, но уже в 3:48 в городе вновь заиграла сирена. Власти пока никак не комментировали информацию о взрывах.

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#опасность
#воздушная тревога
#курская область
Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине
10 марта 2025, 02:52

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты практически возобновили передачу разведанных Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной», — пишут в агентстве.

Ранее стало известно о намерении киевских властей попросить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. К тому же украинская сторона хочет убедить Трампа в желании Владимира Зеленского как можно быстрее завершить конфликт с Россией.

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Журналист Боуз обвинил Зеленского в уничтожении ВСУ и краже миллиардов долларов
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#украина
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Журналист Боуз обвинил Зеленского в уничтожении ВСУ и краже миллиардов долларов
10 марта 2025, 01:14

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской армии и краже миллиардов долларов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — пишет Боуз.

Ранее сообщалось о намерении киевских властей попросить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. К тому же украинская сторона попытается убедить американского президента Дональда Трампа в том, что Зеленский готов к быстрому завершению конфликта с РФ.

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За полчаса в Курской области трижды объявляли ракетную опасность
10 марта 2025, 01:10

Фото: iStock/bpawesome

В Курской области с 0:30 до 1:00 трижды была объявлена ракетная опасность. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорилось в сообщениях оперштаба.

Первая ракетная опасность была объявлена с 0:32 до 0:41. Вторая с 0:42 до 0:45. Третье предупреждение появилось в 0:55 и продлилось до 0:57.

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#курская область
#ракетная опасность
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В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей
10 марта 2025, 00:40

Фото: iStock/undefined undefined

Украинские войска в Курской области массово бегут из поселка Мирный под Суджей. Об этом рассказали в telegram-канале «Военкоры русской весны».
«Боевики ВСУ массово бегут из н.п. Мирный, поселок в пригороде Суджи переходит под контроль армии России», — говорится в сообщении.

Ожидается, что уже завтра российские войска начнут боевые действия в самой Судже. Как отметили в сообщении, тиски вокруг города продолжают сжиматься. Сейчас Мирный практически под полным контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось об упорных боях в окрестностях Суджи в ночь на 9 марта. При этом солдаты ВСУ оказывают серьезное сопротивление российским военным.

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#вс рф
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Бойцы ВСУ бросили тела сослуживцев в освобождённой Николаевке в Курской области
09 марта 2025, 21:55

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские военные бросили большое количество тел сослуживцев на разбитых позициях в освобождённой Николаевке в Курской области. Об этом боец группировки войск «Север» сообщил в беседе с РИА Новости.
Российский военный отметил, что вернуть контроль над населённым пунктом удалось благодаря чётким и решительным действиям 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. Бойцы провели успешную зачистку территории, не оставив ВСУ шансов на сопротивление.

В результате в Николаевке остались брошенными множество тел погибших украинских бойцов, которые командование ВСУ вывозить не собирается.

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