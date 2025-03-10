В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе зазвучала сирена

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В Курске прогремело несколько взрывов, после чего в городе начала звучать сирена о воздушной опасности. Об этом рассказали читатели «Радио 1».
Как рассказали читатели, взрывы прогремели около 3:40 по московскому времени. В центре города на ряде машин сработала сигнализация. Через минуту после взрывов начала звучать сирена о воздушной опасности.
Оперативный штаб Курской области объявил ракетную опасность в 3:40. Через четыре минуты она была отменена, но уже в 3:48 в городе вновь заиграла сирена. Власти пока никак не комментировали информацию о взрывах.
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Оперативный штаб Курской области объявил ракетную опасность в 3:40. Через четыре минуты она была отменена, но уже в 3:48 в городе вновь заиграла сирена. Власти пока никак не комментировали информацию о взрывах.
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Иван Мусатов