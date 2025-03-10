За полчаса в Курской области трижды объявляли ракетную опасность

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В Курской области с 0:30 до 1:00 трижды была объявлена ракетная опасность. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорилось в сообщениях оперштаба.
Первая ракетная опасность была объявлена с 0:32 до 0:41. Вторая с 0:42 до 0:45. Третье предупреждение появилось в 0:55 и продлилось до 0:57.
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