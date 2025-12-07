ВСУ сбрасывали боеприпасы с беспилотников в дымоходы домов в ДНР
РИА Новости: ВСУ сбросили снаряд с дрона в дымоход жителям села Торское в ДНР
ВСУ сбрасывали боеприпасы с беспилотников в дымоходы жилых домов в селе Торское в ДНР. Об этом заявила местная жительница.
По словам беженки Ирины Кузьминовой, которые приводит РИА Новости, тяжелые дроны типа «Баба-яга» часто летали над селом, из-за чего люди боялись выходить на улицу.
«Дроны эти, «Бабы-яги» летают, это очень страшно. Последнее время уже невыносимо было, не выйдешь вообще, даже в туалет, так страшно было», — вспоминает женщина.Она рассказала, что один из снарядов попал в кухню соседей — в тот момент они готовили еду. Глина от него упала в кастрюлю, после чего жильцы укрылись в подвале. С того дня они больше не поднимаются на поверхность.
Минобороны России сообщило о взятии Торского в середине мая. Операцию по освобождению проводили подразделения группировки войск «Запад».