ВСУ сбрасывали боеприпасы с беспилотников в дымоходы домов в ДНР

07 декабря 2025, 11:27

РИА Новости: ВСУ сбросили снаряд с дрона в дымоход жителям села Торское в ДНР

Фото: iStock/Dragon Claws

ВСУ сбрасывали боеприпасы с беспилотников в дымоходы жилых домов в селе Торское в ДНР. Об этом заявила местная жительница.





По словам беженки Ирины Кузьминовой, которые приводит РИА Новости, тяжелые дроны типа «Баба-яга» часто летали над селом, из-за чего люди боялись выходить на улицу.

«Дроны эти, «Бабы-яги» летают, это очень страшно. Последнее время уже невыносимо было, не выйдешь вообще, даже в туалет, так страшно было», — вспоминает женщина.