ВС РФ ударили по военным объектам в Кременчуге
Армия России нанесла комбинированный удар по военным объектам в Кременчуге. Об этом сообщил Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Согласно полученной информации, после атаки мощный пожар начался на одном из местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Кроме того, минимум 35 БПЛА направляются к другим целям в Кременчуге.
По данным канала, российская армия использует гиперзвуковые ракеты «Кинжал», комплекс «Искандер» и беспилотники типа «Герань».
Блогер Анатолий Шарий сообщил, что в ряде районов Кременчуга произошли перебои с электроэнергией и водоснабжением.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ответственность за который, как утверждают российские власти, несет киевский режим. Атаки осуществляются по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
