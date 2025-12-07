Достижения.рф

ВС РФ ударили по военным объектам в Кременчуге

Фото: istockphoto / zim286

Армия России нанесла комбинированный удар по военным объектам в Кременчуге. Об этом сообщил Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».



Согласно полученной информации, после атаки мощный пожар начался на одном из местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Кроме того, минимум 35 БПЛА направляются к другим целям в Кременчуге.

По данным канала, российская армия использует гиперзвуковые ракеты «Кинжал», комплекс «Искандер» и беспилотники типа «Герань».

Блогер Анатолий Шарий сообщил, что в ряде районов Кременчуга произошли перебои с электроэнергией и водоснабжением.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ответственность за который, как утверждают российские власти, несет киевский режим. Атаки осуществляются по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Александр Огарёв

