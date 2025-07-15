Бойцы ВС РФ освободили два пункта в ДНР

15 июля 2025, 12:26

Минобороны: ВС РФ освободили Петровку и Воскресенку в ДНР

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенные пункты Петровка и Воскресенка в Донецкой народной республике (ДНР) освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ.





Об этом во вторник, 15 июля, доложили в Минобороны России. В министерстве особо отметили действия группировки «Юг» и «Восток».





«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке Минобороны России.

