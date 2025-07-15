«Путь не из легких»: Помогавший ВС РФ в ходе СВО гражданин США получил российское гражданство
Помогавший ВС РФ в ходе СВО Дэниэл Мартиндейл получил российский паспорт
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российской армии в ходе спецоперации на Украине, получил паспорт РФ. Как пишут «Аргументы и Факты», документ мужчине вручили на церемонии, которая состоялась в столичном представительстве Донецкой народной республики (ДНР).
Глава региона Денис Пушилин подчеркнул, что Мартиндейлу дали гражданство по указу главы государства Владимира Путина. Дэниэл выразил президенту благодарность.
«Путь для меня стать российским гражданином был не из легких. Хочу поблагодарить президента России за такую огромную честь», — прокомментировал он.Мартиндейл два года передавал бойцам ВС РФ координаты противника, находясь на подконтрольной ВСУ территории. Дэниэл отметил что находится в вечном долгу перед российскими силами и поблагодарил их.