15 июля 2025, 11:13

Помогавший ВС РФ в ходе СВО Дэниэл Мартиндейл получил российский паспорт

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российской армии в ходе спецоперации на Украине, получил паспорт РФ. Как пишут «Аргументы и Факты», документ мужчине вручили на церемонии, которая состоялась в столичном представительстве Донецкой народной республики (ДНР).





Глава региона Денис Пушилин подчеркнул, что Мартиндейлу дали гражданство по указу главы государства Владимира Путина. Дэниэл выразил президенту благодарность.



