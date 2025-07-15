ВС РФ спасли раненого украинского солдата от заградотряда ВСУ
Российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата Константина Зинина, которого пытались убить сослуживцы из заградотряда.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в районе населенного пункта Карла Маркса. Зинин рассказал, что его группу обстреляли свои же, когда они попытались отойти с позиции.
Получив тяжелые ранения и не дождавшись помощи, он был спасен российскими штурмовиками, которые оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали в безопасное место.
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