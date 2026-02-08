Бойцы ВС РФ освободили два пункта в зоне СВО
Российские войска установили контроль над Глушковкой в Харьковской области и Сидоровкой в Сумской области. Об этом 8 февраля сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, населенный пункт Сидоровка заняли подразделения группировки войск «Север». Глушковка, как утверждается, перешла под контроль сил группировки «Запад».
Кроме того, группировка «Днепр» нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской области. Потери украинской стороны оцениваются до 30 боевиков.
ВС РФ приступили к прорыву последней крупной линии укреплений на направлении Славянск — Краматорск — Константиновка. Дальше у ВСУ нет сопоставимых оборонительных рубежей и возможностей быстро возвести новые, а главным естественным препятствием для дальнейшего продвижения остается река Днепр.
