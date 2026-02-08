Бойцы ВС РФ освободили два пункта в зоне СВО

08 февраля 2026, 13:10

МО: ВС РФ освободили Сидоровку под Сумами и Глушковку под Харьковом

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска установили контроль над Глушковкой в Харьковской области и Сидоровкой в Сумской области. Об этом 8 февраля сообщило Минобороны России.