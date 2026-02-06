Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над Россией
Российские системы ПВО за вечер пятницы сбили 20 украинских беспилотников над Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Десять БПЛА сбили над Белгородской областью, ещё по пять — над территориями Брянской и Курской областей. Информации о разрушениях или пострадавших на земле не поступало.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
