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Населенный пункт Срибное в Донбассе освободила российская армия от боевиков ВСУ. Об этом в воскресенье, 23 марта, доложили в Минобороны РФ.
Отмечено, что пункт освобождали бойцы группировки войск «Центр». Они поразили несколько бригад ВСУ. Суточные потери противника составили свыше 500 единиц живой силы, а также техника, добавили в ведомстве. Срибное находится в Покровском районе Донецкой народной республики. Примерно в десяти километрах по прямой расположена граница с Днепропетровской областью Украины.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В настоящее время между российскими и американскими властями ведется работа по урегулированию конфликта. При этом украинские власти продолжают настаивать на давлении на Москву.
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Никита Кротов