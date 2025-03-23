Bloomberg: Белый дом пока не согласен ограничить поставки оружия Киеву

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Вашингтон пока не согласен ограничить оружейные поставки для Украины в рамках работы над урегулированием кризиса, пишет агентство Bloomberg.
В конце февраля между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора в Овальном кабинете. Тогда главе киевского режима указали на неуважительное отношение к американской стороне. Между политиками началась перепалка, приведшая к тому, что украинскую делегацию попросили покинуть резиденцию.
Позже поставки приостановили, однако Киев пошел на попятную, принеся извинения союзникам. На данный момент поставки продолжаются. По мнению экспертов, большая численность вооружений на Украине может стать угрозой всему миру.
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Позже поставки приостановили, однако Киев пошел на попятную, принеся извинения союзникам. На данный момент поставки продолжаются. По мнению экспертов, большая численность вооружений на Украине может стать угрозой всему миру.
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Никита Кротов