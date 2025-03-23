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Bloomberg: Белый дом пока не согласен ограничить поставки оружия Киеву

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Вашингтон пока не согласен ограничить оружейные поставки для Украины в рамках работы над урегулированием кризиса, пишет агентство Bloomberg.
В конце февраля между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора в Овальном кабинете. Тогда главе киевского режима указали на неуважительное отношение к американской стороне. Между политиками началась перепалка, приведшая к тому, что украинскую делегацию попросили покинуть резиденцию.

Позже поставки приостановили, однако Киев пошел на попятную, принеся извинения союзникам. На данный момент поставки продолжаются. По мнению экспертов, большая численность вооружений на Украине может стать угрозой всему миру.

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Эксперты назвали угрозу для всего мира
The Times: количество скопившегося оружия на Украине является угрозой для мира
23 марта 2025, 11:49

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Угрозой для всего мира является количество скопившегося на Украине огнестрельного оружия, пишет британское издание The Times. В материале сказано, что республика сегодня лидирует по импорту оружия, что, считают авторы статьи, может привести к огромным проблемам после завершения боевых действий.
Аналитики добавляют, что нет точного понимания, какие объемы вооружений циркулируют в стране. Согласно The Times, после окончания конфликта вооружения могут оказаться в Европе, Африке или на Ближнем Востоке.

После начала российской спецоперации в Донбассе НАТО и Евросоюз начали активно поставлять оружие в ВСУ. При этом не раз отмечалось, что боевики, покидая позиции, оставляли на них натовское вооружение.

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#мир
#россия
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Успех ВС РФ на краснолиманском и покровском направлениях, активная оборона Белгородчины: последние новости СВО на 23 марта
23 марта 2025, 10:54

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


ВСУ в ночь на 23 марта произвели массированный удар беспилотными летательными аппаратами по нескольким регионам России. В воздушном пространстве Ростовской области было уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов. В Астраханской области сбито 20 дронов. В Воронежской и Волгоградской областях было зафиксировано по три случая уничтожения БПЛА. В Республике Крым было сбито два беспилотника. В Курской и Саратовской областях уничтожено по одному беспилотнику.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА на автодороге Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль. В машине погиб человек, его личность пока не установлена. В хуторе Каюковка, расположенном в Тарасовском районе, в одном из домов по улице Центральная произошло повреждение остекления, никто не пострадал.

Курская область


В Курской области не утихают ожесточённые столкновения в лесных массивах, расположенных недалеко от границы, к западу от населённого пункта Гоголевка. Также напряжённая обстановка сохраняется в окрестностях Гуево. У ВСУ, находящихся в окружении в районе Гуево, наблюдается нехватка продовольствия.

На участке между населёнными пунктами Журавка, Басовка, Гоголевка и Горналь продвижение ВС РФ практически остановилось. Противник укрепил оборону, перебросив сюда дополнительные силы с других направлений, и делает всё возможное, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться вглубь территории Украины. В районе пропускного пункта «Суджа» продолжаются ожесточённые столкновения, украинские военные активно защищают дорогу на Юнаковку.

Белгородская область


Обстановка на границе в Белгородской области остается напряженной. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать границу, но несут значительные потери ещё до того, как достигают её. Российская артиллерия работает в круглосуточном режиме. Из прифронтовой зоны продолжается эвакуация мирных жителей.

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Угледарское направление


ВС РФ демонстрируют уверенное продвижение на этом направлении. В окрестностях Вольного Поля и Весёлого подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно прорвали оборонительные рубежи украинской армии. По информации с мест, российские военные уже достигли окраин Разлива.

Усиление позиций российских военных в районе Угледара создаёт потенциальную опасность для логистических цепочек ВСУ в этом регионе. Пока противник не осуществляет масштабных ответных действий, что может указывать на передислокацию сил или недостаток ресурсов.

Покровское направление


К югу от Срибного российские штурмовые группы успешно продвинулись на два километра. На северном участке фронта ВС РФ удерживают позиции в Запорожье и ведут наступление в западном направлении, а также в районе Преображенки. Именно оттуда украинские военные, используя бронетехнику и привлекая дополнительные силы, пытаются организовать ответные действия.

Краснолиманское направление


В районе Торского подразделения ВС РФ установили контроль над логистическими маршрутами ВСУ. Это затрудняет для противника возможность перемещения ресурсов.

В результате наступления российских войск, урочище Яр Дальний, расположенное к юго-востоку от Ямполовки, перешло под контроль Российской Федерации. На севере, в районе Ивановки и Макеевки, объединение плацдармов позволило армии России занять позиции на западном берегу реки Жеребец, недалеко от Невского.

Отмечается продвижение ВС РФ к западу от Новолюбовки. Взятие под контроль сёл Зелёная Долина, Липово, Новое, Катериновка и Редкодуб даёт возможность начать наступление на Лиман с южного направления, что может привести к изменению ситуации на этом участке фронта.


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Чехия готова отправить войска на Украину
Павел: чешские военные могут войти в состав европейских миротворцев на Украине
23 марта 2025, 10:19

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна намерена отправить войска на Украину в составе миротворческого контингента, передает «Европейская правда».
«И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции», — пояснил чешский лидер.

По словам президента, Чехия должна быть одной из стран, которая предоставит Киеву гарантии безопасности в будущем. Павел заключил, что это необходимо сделать ради «защиты самих себя».

Ранее сообщалось, что британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#украина
#чехия
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Количество поврежденных при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону квартир выросло
Мэр Скрябин: при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 16 квартир
23 марта 2025, 09:58

Фото: iStock/Standart

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем Telegram-канале, что при атаке БПЛА на город были повреждены 16 квартир.
Градоначальник рассказал, что в помещениях выбило стекла и рамы. По его словам, в процессе обхода специалисты составили акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
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Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году
Президент Чехии Павел: у Киева не было предпосылок для победы даже в 2023 году
23 марта 2025, 08:04

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», — пояснил чешский лидер.

По его словам, на сегодняшний день необходимо поддерживать Украину, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и в кратчайшие сроки создала условия для прекращения огня.

Напомним, в пятницу, 21 марта, Петр Павел прибыл на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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