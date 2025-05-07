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В Кремле высказались о перемирии с Украиной

Песков заявил, что позиция России по перемирию с Украиной известна
Фото: istockphoto/yulenochekk

Фото: istockphoto/yulenochekk

Позиция российской стороны по временному перемирию с Украиной известна, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что новых указаний на этот счет не было.
«В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», — прокомментировал пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. По мнению российских властей, киевскому режиму нужно последовать примеру Москвы. Кремль опубликовал документ, согласно которому бойцы ВС РФ адекватно ответят Киеву при нарушении перемирия.

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Песков: звать Януковича и Асада на парад Победы в Москве не планировалось
07 мая 2025, 14:06

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Бывших глав государств, живущих в России, не планировалось приглашать на парад Победы в Москве. Об этом «Газете.Ru» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов не было», — прокомментировал он.

В ноябре 2013 года в Киеве начался госпереворот под названием «Евромайдан». Протесты были связаны с приостановкой подписания Ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул страну. Помимо Януковича, российская сторона приняла несколько десятков украинских чиновников.

В декабре прошлого года боевики захватили власть в Сирии, атаковав республиканскую армию. На фоне происходящих событий бывший на тот момент президентом Сирии Башар Асад перебрался в Россию.

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В Подмосковье военнослужащим впервые вручили нагрудный знак «За штурм»
07 мая 2025, 14:04

Фото: t.me/mod_russia

В Подмосковье впервые в Вооружённых силах России вручили нагрудный квалификационный знак «За штурм», сообщили в Минобороны. Знак был этой весной учреждён приказом министра обороны Андрея Белоусова.
«Он вручается за участие в наступательных действиях, обозначает заслуги военнослужащих Вооруженных сил России и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, которые привели к взятию рубежей и объектов», – поясняется в ТГ-канале военного ведомства.
Представитель Главного командования Сухопутных войск вручил более 200 знаков непосредственным участникам штурмовых и наступательных действий в ходе спецоперации.

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«Я гомосексуалистка*, которая выступает против СВО»: где Дарья Касаткина обрела новую родину и что говорит о России
07 мая 2025, 14:00

Дарья Касаткина (Фото: Instagram**@kasatkina)

Сегодня бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина отмечает свой 28-й день рождения. Спортсменка имеет множество наград, в том числе является победительницей девяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России и имеет с 2022 года звание заслуженного мастера спорта России.
Получив от родной страны всё возможное, девушка объявила себя открытой лесбиянкой* и уехала жить на ПМЖ в Австралию. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Биография


Дарья Касаткина родилась 7 мая 1997 года в Тольятти. Оба родителя девочки были профессиональными спортсменами. Отец занимался хоккеем и играл за «Тольяттинское Торпедо», а мама — лёгкой атлетикой и участвовала в нескольких соревнованиях национального уровня.

Дарья, как и многие ее коллеги по спорту, довольно в раннем возрасте начала тренировки. В возрасте одиннадцати лет Касаткина начала заниматься под руководством Максима Прасолова. Позже, когда ей было уже 14 лет, она тренировалась в теннисной школе в Тольятти под началом Дамира Нургалеева.

После своего первого выступления в юниорской серии ITF 2013 года Дарья начала одерживать победы на соревнованиях, завоевав семь чемпионских титулов. Кроме того, Касаткина стала лучшей на Открытом чемпионате Франции и заняла третье место в мировом рейтинге среди юниоров.


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В 2014 году спортсменка одержала победу на соревнованиях «Ролан Гаррос» среди юниорок и заняла второе место на юношеских Олимпийских играх в парном разряде. После были победы в Кубке Кремля в парном разряде, первый титул WTA в одиночном разряде, «Большого шлема» «Ролан Гаррос» и второй титул WTA.

В 2015 году Касаткина приняла решение переехать в Трнаву, Словакия, чтобы тренироваться в Теннисной академии Empire. Она объяснила свой выбор тем, что предпочитает заниматься вдали от городской суеты, а в России это невозможно.

С 2019 года Дарья проживала в Барселоне. В международных рейтингах она периодически входила в десятку лучших теннисисток. Однако большинство своих наград она получала благодаря России. В 2018 году Касаткина одержала победу на турнире «Кубок Кремля». В 2021 году в составе национальной сборной она завоевала Кубок Билли Джин Кинг.

В 2022 году России ей было присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта». А вскоре после этого Касаткина начала выступать с критикой в сторону России.

Быть гражданкой России стало невыгодно


Дарья Касаткина (Фото: Instagram**@kasatkina)

Сразу после начала СВО Касаткина поддержала санкции против российских национальных команд.


«Я согласна с баном национальных команд, безусловно. И, наверное, всех структур, поддерживаемых государственным финансированием, — выпалила уроженка Тольятти. — Но не совсем согласна с баном индивидуалистов — таких, как мы. Я понимаю решение, почему нас дисквалифицировали с Уимблдона. Я его понимаю, но принять его очень сложно, потому что если брать индивидуально каждый случай, я не считаю, что мы под него попадаем. С национальными командами, конечно, другое, здесь я согласна», — делилась спортсменка в интервью Ксении Собчак в 2022 году.

Тогда же обиженная спортсменка начала подыскивать для себя более выгодную страну и обзаводиться имуществом в Барселоне. Когда страна, вложившая в ее спортивное продвижение немало средств, оказалась в сложном положении и временно отошла в сторону от большого спорта, Касаткина предала ее, да еще и начала к этому агитировать других:


«Я думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, наверное, будут менять гражданство. А что до детей, то я даже могу сказать, что если есть такая возможность, ребят, меняйте гражданство».

Каминг-аут*


Дарья Касаткина и Наталья Забияко (Фото: Instagram**@kasatkina)

В июле 2022 года теннисистка объявила публике о своей нетрадиционной ориентации*. Спортсменка рассказала, что встречается с Натальей Забияко, серебряным призером по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года.

«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации*? Да всё нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть. Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла», — говорила Касаткина в интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко.

Казалось бы, ну чем теперь Касаткина не типичная европейка? Россию хаит, состоит в однополых отношениях*, осуждает СВО и сочувствует украинцам, а гражданства в Европе никто не предлагает. Тогда теннисистка решила разыграть еще одну карту. И в 2023 году начала публично высказывать опасения по поводу мер, которые Россия может предпринять в ее отношении.

«При таком режиме ситуация для меня небезопасная. Я гомосексуалистка*, которая выступает против СВО, поэтому не могу вернуться. Но не жалею об этом ни на процент. Когда начались боевые действия, я была очень подавлена и просто решила: «Ну и чёрт с ним». Я больше не могла всё скрывать. После этого были определенные последствия, но меня беспокоило только то, что будет с родителями», — цитирует Касаткину издание Tennis.

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Новая Родина


Дарья Касаткина (Фото: Instagram**@kasatkina)

Три года Дарья Касаткина пребывала в нейтральном статусе и в поиске страны, которая даст ей гражданство. В 2025-м на трогательные истории обиженной Россией спортсменки откликнулась Австралия.

В марте этого года Касаткина опубликовала пост в социальной сети со словами:

«Рада сообщить всем вам, что мое заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии. Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я горжусь, что теперь представляю свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере».

Западные издания много писали о «подвиге» бывшей российской спортсменки, хвалили ее за стойкость против «кремлевского режима» и восхищались ее мужеству на столь трудном пути ухода от России.

Российская же публика отреагировала более спокойно. Общие настроения лаконично выразил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов:

«Из России уехали бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, 19 вице-премьеров и 29 губернаторов. Все дочери, дети там живут. А тут Касаткина...»

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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«Выходит из тени»: Орбакайте предупредили о последствиях из-за ее позиции
07 мая 2025, 13:21

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте теряет популярность среди российской аудитории на фоне неоднозначных заявлений о специальной военной операции. Такое мнение в беседе с порталом NEWS.ru выразил музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко.
По его словам, артистка, ранее воздерживавшаяся от публичных высказываний, в последнее время все чаще обозначает свою позицию по поводу СВО.

«Чем больше Кристина Орбакайте выходит из тени и высказывается уже определенно в отношении спецоперации, то есть поддерживает или не поддерживает, тем ее позиция становится яснее», — отметил Рудченко.

Он также подчеркнул, что подобные заявления негативно сказываются на популярности Орбакайте среди российских зрителей, и их число, по его мнению, будет сокращаться.

Напомним, ранее концерты певицы в России неоднократно отменялись. В начале 2024 года Орбакайте уехала в США, где в основном появляется на закрытых мероприятиях и выступает в небольших клубах.

В одном из своих интервью артистка охарактеризовала происходящее как «события, неприятные для всей Земли, всей страны и всей ее семьи». В 2023 году она также выпустила песню «Алла будет петь» в поддержку своей матери — Аллы Пугачевой, покинувшей Россию в 2022 году.

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#интервью
#певица
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#карьера
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Москалькова заявила о тяжелых переговорах с Киевом после обмена пленными
Москалькова провела тяжелые переговоры с Украиной об удержании курян
07 мая 2025, 13:02

Фото: istockphoto/Diy13

Тяжелые переговоры с Украиной об удержании Киевом жителей Курской области провела российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Накануне стороны обменялись военнопленными в формате 205 на 205.
«Вчера были тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании — прим. ред.) заложников Курской области», — сказала Москалькова на открытии экспозиции в Музее Победы.
Накануне Минобороны России опубликовало видеоролик с возвращением российских военнослужащих из украинского плена. Бойцы улыбались и хлопали в ладоши от радости. Отмечалось, что по возвращению на Родину они пройдут соответствующие курсы лечения и реабилитации. Обмен военнопленными проходил при посредничестве Арабских Эмиратов.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#переговоры
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