В Кремле высказались о перемирии с Украиной

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Позиция российской стороны по временному перемирию с Украиной известна, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что новых указаний на этот счет не было.
«В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», — прокомментировал пресс-секретарь.Президент России Владимир Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. По мнению российских властей, киевскому режиму нужно последовать примеру Москвы. Кремль опубликовал документ, согласно которому бойцы ВС РФ адекватно ответят Киеву при нарушении перемирия.
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