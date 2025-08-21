Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР
Российские военнослужащие освободили населённый пункт Александро‑Шультино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ 21 августа.
По данным ведомства, это произошло в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.
В Минобороны также заявили об уничтожении живой силы и техники двух механизированных бригад, горно‑штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также одной бригады Нацгвардии. Противник, по утверждению ведомства, понёс поражение в районах населённых пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка. Утверждаемые потери украинской стороны составили до 240 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 20 августа украинская армия пыталась провести диверсию в акватории Чёрного моря — с направления Одессы в сторону Тарханкута. По данным ведомства, атаку удалось предотвратить, в результате был уничтожен украинский катер в 72 км от Крыма.
Читайте также: