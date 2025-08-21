Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР

21 августа 2025, 12:31

Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили Александро–Шультино в ДНР

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военнослужащие освободили населённый пункт Александро‑Шультино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ 21 августа.