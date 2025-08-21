Ермак перечислил рассматриваемые локации для встречи Путина и Зеленского
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перечислил возможные локации для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
В числе рассматриваемых вариантов – Женева, Стамбул, Ватикан и Саудовская Аравия.
Ермак отметил, что сначала планируются двусторонние переговоры между Путиным и Зеленским, после чего может последовать трёхсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа.
Кроме того, о готовности выступить в роли посредника и организовать встречу глав государств заявили и в Белоруссии.
Переговоры между Россией и Украиной остаются в центре внимания международного сообщества, а возможные встречи на нейтральных площадках могут стать важным шагом на пути к урегулированию конфликта.
