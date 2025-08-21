Ермак перечислил рассматриваемые локации для встречи Путина и Зеленского

21 августа 2025, 12:13

Фото: iStock/Kagenmi

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перечислил возможные локации для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.