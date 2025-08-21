Детсад и школа пострадали из-за атаки ВСУ на приграничный район

21 августа 2025, 12:05

Хинштейн: дроны ВСУ повредили четыре дома, детсад и школу в Курской области

Фото: iStock/rep0rter

В результате удара ВСУ по Курской области были повреждены четыре многоквартирных дома, здания школы и детского сада. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.





Вражеские дроны вторглись в воздушное пространство региона вечером среды, 20 августа. Их целью стал поселок Учительский Рыльского района.

«В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду «Забава», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.