Детсад и школа пострадали из-за атаки ВСУ на приграничный район

Хинштейн: дроны ВСУ повредили четыре дома, детсад и школу в Курской области
В результате удара ВСУ по Курской области были повреждены четыре многоквартирных дома, здания школы и детского сада. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Вражеские дроны вторглись в воздушное пространство региона вечером среды, 20 августа. Их целью стал поселок Учительский Рыльского района.
«В результате удара повреждено остекление в 4 МКД, Ивановской СОШ, детском саду «Забава», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.По его словам, никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят подомовой обход, чтобы зафиксировать повреждения. Политик также пообещал, что местные власти восстановят все строения. Другая информация о последствиях удара пока уточняется.