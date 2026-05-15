Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в Запорожской области

15 мая 2026, 13:38

Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили пункт Чаривное в Запорожской области

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские подразделения освободили населённый пункт Чаривное в Запорожской области. Об этом 15 мая сообщило Министерство обороны РФ.





В ведомстве уточнили, что бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и за прошедшие сутки взяли под контроль указанную точку. За неделю российские военные нанесли поражение 11 подразделениям ВСУ, включая механизированные, штурмовые и десантно-штурмовые бригады. Потери украинских формирований в зоне ответственности группировки «Восток» превысили 1940 военнослужащих. Также уничтожили 21 вражескую боевую бронированную машину, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.



В свою очередь, подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение трём механизированным, одной горно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде территориальной обороны. Потери боевиков на этом направлении составили более 300 человек личного состава.



Кроме того, вывели из строя три боевые бронированные машины, 95 автомобилей и три артиллерийских орудия. Российские войска также уничтожили десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.



