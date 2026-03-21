Минобороны: ПВО сбила 668 БПЛА ВСУ за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили девять управляемых авиационных бомб и 668 беспилотников самолетного типа, принадлежавших ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что на Украине действует новая схема принудительной мобилизации с участием иностранных наемников. По словам собеседника РИА Новости, СБУ санкционировала усиление мер так называемой «бусификации», а в отдельных операциях в приграничных районах, как утверждается, задействовали иностранцев, в основном из Польши и Румынии.
Источник также заявил, что сотрудники украинских военкоматов действуют совместно с иностранными боевиками. По словам информатора, некоторых мужчин призывного возраста вывозили в район границы с Румынией, где под угрозой оружия снимали на видео, инсценируя попытку незаконного пересечения границы.
Как утверждает силовик, впоследствии эти записи используют как средство давления, чтобы принудить мужчин к отправке на службу в ВСУ.
