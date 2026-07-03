В Кремле сообщили главную новость из зоны СВО
Бойцы ВС РФ освободили Константиновку в ДНР — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил освобождение населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Пескова, стратегическая инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. Он также добавил, что продолжается планомерная работа по созданию зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, а с начала текущего года под контроль взяли 133 населенных пункта.
«Главная новость — полностью взята Константиновка», — добавил он.Доклады командования и новые задачи
Командиры штурмовых подразделений, действовавших в районе Константиновки, доложили верховному главнокомандующему о текущей обстановке в городе и продемонстрировали кадры объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов. В ходе обсуждения президент РФ констатировал полное освобождение Луганской Народной Республики и значительное продвижение войск в ДНР. Кроме того, на совещании поставили задачи на летнюю кампанию, предусматривающие активизацию наступательных действий.
Детали штурма и стратегическое значение
Как рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск ВС РФ с позывным Резвый, заходу в город предшествовало преодоление глубокоэшелонированной системы обороны, включающей многолетние опорные пункты и проволочные заграждения. Отмечается, что все боевики, принявшие решение сдаться в плен, выводятся из города по установленным процедурам.
Константиновка расположена в северной части ДНР, в 55 километрах от Донецка. Освобождение этого населенного пункта имеет критическое значение для логистики украинских сил в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку здесь функционирует крупный транзитный железнодорожный узел, используемый для снабжения группировки ВСУ.