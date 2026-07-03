03 июля 2026, 23:05

Бойцы ВС РФ освободили Константиновку в ДНР — Песков

Фото: istockphoto/zim286

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил освобождение населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.





По словам Пескова, стратегическая инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. Он также добавил, что продолжается планомерная работа по созданию зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, а с начала текущего года под контроль взяли 133 населенных пункта.





«Главная новость — полностью взята Константиновка», — добавил он.