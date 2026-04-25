25 апреля 2026, 20:51

Бойцы ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ОПК и ТЭК ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, а также по портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.





Удар был ответом на террористические атаки со стороны киевского режима. В ведомстве уточнили, что применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.



Все назначенные цели поразили. В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Белой Церкви на фоне объявленной воздушной тревоги.



С начала специальной военной операции российская армия уничтожила 671 самолёт, 284 вертолёта, 137 522 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 038 танков и других боевых бронированных машин, 1 709 боевых машин РСЗО, 34 598 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 60 117 единиц специальной военной автомобильной техники противника.



