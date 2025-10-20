Бойцы ВС РФ освободили Ленино в ДНР
Российские войска освободили от сил ВСУ населённый пункт Ленино в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в Минобороны РФ 20 октября, операцию провели подразделения группировки «Центр».
Кроме того, по данным ведомства, авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Красноармейска, Гришино, Торецкого, Новониколаевки, Димитрова, Вольного и Новопавловки в ДНР.
Потери противника в этих районах, по утверждению Минобороны, составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.
Ранее, 19 октября, в ведомстве сообщали, что российские силы освободили населённые пункты Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области. Также, по их данным, поражение получили живая сила и техника ВСУ в районах ряда населенных пунктов.
