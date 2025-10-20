20 октября 2025, 13:25

Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили Ленино в ДНР

Фото: istockphoto/zim286

Российские войска освободили от сил ВСУ населённый пункт Ленино в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в Минобороны РФ 20 октября, операцию провели подразделения группировки «Центр».