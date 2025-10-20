Российская ПВО за ночь сбила семь украинских БПЛА над четырьмя регионами
Дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников в ночь на понедельник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, ещё по одному — над Липецкой и Ульяновской областями.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Минобороны отметило, что атаки успешно отражены, все цели уничтожены средствами ПВО на подлёте.
