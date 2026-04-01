Бойцы ВС РФ освободили ЛНР
Российские войска установили полный контроль над территорией ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что освобождение региона завершили подразделения группировки «Запад». В ведомстве также рассказали об успешных действиях в соседних регионах.
На Харьковском направлении поражение противнику нанесли в районах населенных пунктов Грушевка, Гусинка, Маяк, Моначиновка, Нечволодовка, Паламаревка и Просянка. Кроме того, удары пришлись по позициям в районе Красного Лимана и Яцковки в ДНР.
Как добавили в сводке, за минувшие сутки в зоне ответственности «Запада» украинские силы понесли существенные потери. Они составили до 170 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две бронемашины «Казак», 16 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, а также склад с боеприпасами.
Читайте также: