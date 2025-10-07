Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населённый пункт в зоне проведения специальной военной операции.
Как уточнили в Минобороны России, речь идёт о селе Нововасильевское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки «Восток».
За сутки, по данным ведомства, противник потерял более 365 человек личного состава, одну боевую машину пехоты, один БТР, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее также сообщалось, что подразделения воздушно‑десантных войск группировки «Север» контролируют населенный пункт Юнаковка в Сумской области, который, по утверждению военных, служил логистическим хабом Вооружённых сил Украины во время вторжения в Курскую область.
Читайте также: