Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили Нововасильевское в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населённый пункт в зоне проведения специальной военной операции.



Как уточнили в Минобороны России, речь идёт о селе Нововасильевское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки «Восток».

За сутки, по данным ведомства, противник потерял более 365 человек личного состава, одну боевую машину пехоты, один БТР, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее также сообщалось, что подразделения воздушно‑десантных войск группировки «Север» контролируют населенный пункт Юнаковка в Сумской области, который, по утверждению военных, служил логистическим хабом Вооружённых сил Украины во время вторжения в Курскую область.

