«Запоздалое признание»: в Госдуме высказались о появлении кибервойск в ВСУ

07 октября 2025, 11:40

Депутат Журавлев: юридическое оформление кибервойск в ВСУ ничего не меняет

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Юридическое оформление киберподразделений ВСУ ничего не изменит на фронте. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы Алексей Журавлев.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, российские кибервойска существуют с 2013 года и являются важной частью противодействия противнику — и в обороне, и в наступательных операциях, учитывая, что с помощью нескольких кликов можно, например, нарушить работу атомной электростанции.



Журавлев также отметил, что Украина давно использует информационно‑психологические атаки против России, поэтому официальное признание ничего не меняет.





«То, что сейчас направление оформилось юридически, ровным счетом ничего не меняет в расстановке сил. Это признание Украиной давно существующего факта, причем весьма запоздалое», — добавил парламентарий.

