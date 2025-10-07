В Харькове уничтожили около ста наемников
В Харькове на Украине уничтожили подразделение иностранных наемников ВСУ и цех, где украинские боевики собирали беспилотники.
Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, бойцы ВС РФ ликвидировали около ста наемников, среди которых были представители Латинской Америки и Восточной Европы. Также он отметил, что 28 человек получили тяжелые ранения. Подробности происшествия уточняются.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
