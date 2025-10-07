Силы ПВО ночью сбили 184 БПЛА ВСУ
Прошлой ночью российские системы противовоздушной обороны успешно сбили 184 беспилотника Украины. Минобороны РФ сообщило о результатах операции в своем Telegram-канале.
Наибольшее количество дронов уничтожили над Курской областью — 62. В Белгородской области сбили 31 БПЛА, а над Нижегородской — 30. Воронежская область отметилась 18 сбитыми дронами, а акватория Черного моря — 13.
Липецкая область столкнулась с 6 беспилотниками, Калужская — с 5. Тульская область увидела 4 сбитых дрона. По 3 БПЛА уничтожили над Ростовской и Рязанской областями. В Брянской и Орловской областях сбили по 2 дрона, как и в Республике Крым.
Московский регион также не остался в стороне: здесь уничтожили 2 беспилотника, один из которых направлялся на столицу. В Вологодской области зафиксировали один сбитый дрон.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
