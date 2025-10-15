На фронте сохраняется напряженная динамика. Российские войска развивают наступление на нескольких ключевых направлениях, в то время как ВСУ контратакуют с целью стабилизировать линию фронта и отвлечь российские резервы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
На Запорожском участке фронта ситуация остается стабильной, без существенных изменений и в районе Степногорска. Противник проводит локальные контратаки в районах Малые Щербаки и Степное. Действия носят отвлекающий характер и не приносят ВСУ значительного успеха, что свидетельствует о сложном положении украинских войск в секторе.
Южно-Донецкое направление
Подразделения группировки «Восток» продолжают наступательные действия вдоль реки Янчур, в районе Успеновки и Полтавки. Успех на этом рубеже в перспективе позволит прорвать оборону противника и выйти в тыл его гуляйпольской группировки. Началось полномасштабное сражение за этот ключевой узел обороны ВСУ. Российские части практически полностью освободили Ивановку и начали продвижение севернее, в обход Новопавловки, с целью создания угрозы тыла ее гарнизона. Одновременно ведутся атаки на южные окраины города.
Поступает информация о полном освобождении села Молодецкое. Севернее, в районе Алексеевки, ВС РФ практически установили полный контроль, несмотря на временную контратаку противника в Вербовом.
На Покровском участке фронта идут ожесточенные бои с целью окружения крупной группировки ВСУ. В самом городе российские подразделения прорываются к железнодорожной линии, чтобы окончательно отсечь и заблокировать южную часть украинского гарнизона. Микрорайон высотной застройки на юге уже отрезан. Продвижение со стороны Рыбного и района вокзала создает условия для «котла».После зачистки Владимировки начался штурм хорошо укрепленного села Шахово с трех направлений. Его потеря станет для ВСУ критической, так как далее до Торецка и Софиевки у них нет столь же мощных оборонительных рубежей. Продолжаются бои за Новое Шахово, Никаноровку и Дорожное.
Часовоярское направление
Продолжаются попытки ВС РФ закрепиться на восточных окраинах города. Ключевое значение имеют бои за Клещеевку и Иванополье. Российские войска расширяют плацдарм за каналом Северский Донец – Донбасс и штурмуют Новомарково. Бои идут на северных окраинах города. Взятие Звановки может предрешить судьбу всего северского выступа ВСУ.
Лиманское и Купянское направления
Продолжается штурм Ямполя. Бои южнее Шандриголово, в районах Новоселовки и Дробышево, создают условия для возможного охвата Лимана с трех сторон. В Купянске ситуация осложнилась из-за контрудара ВСУ в направлении Радьковки. Это временно остановило продвижение российских войск в южной части города. Сейчас основные усилия направлены на отражение этих контратак, после чего зачистка правобережной части Купянска продолжится.