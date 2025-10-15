Командиры 71-й бригады ВСУ решили избавиться от отряда отказников
На Сумском направлении произошел скандал с участием 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, командиры решили избавиться от штурмовой группы, состоящей из отказников и принудительно мобилизованных украинцев.
В ходе боев один из военнослужащих попал в плен. Он провел более суток с оторванной рукой в перелесках возле населенного пункта Алексеевка, прежде чем российские бойцы нашли его и оказали первую помощь. Пленный рассказал, что командование игнорировало его просьбы об эвакуации.
По словам задержанного, командиры решили «обнулить» штурмовую группу, не желая брать на себя ответственность за их судьбу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
