Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще два пункта
Бойцы ВС России освободили от боевиков еще два населенных пункта. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет о Водолагах в Сумской области и Новополе в Донбассе.
Перед этим в Минобороны докладывали, что ВСУ потеряли за неделю более шести тысяч боевиков убитыми и ранеными, 124 бронемашины и девять танков. Уточнялось, что российская армия наступает на всех направлениях. Основные бои происходят на Краснолиманском, Торецком и Покровском направлениях.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские власти сообщали, что в понедельник, 2 июня, пройдут прямые российско-украинские переговоры. Первая встреча сторон проходила 16 мая.
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