Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще два пункта

31 мая 2025, 12:21

Минобороны: ВС РФ освободили Новополь в ДНР и Водолаги в Сумской области

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Бойцы ВС России освободили от боевиков еще два населенных пункта. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет о Водолагах в Сумской области и Новополе в Донбассе.