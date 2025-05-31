Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще два пункта

Минобороны: ВС РФ освободили Новополь в ДНР и Водолаги в Сумской области
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Бойцы ВС России освободили от боевиков еще два населенных пункта. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет о Водолагах в Сумской области и Новополе в Донбассе.



Перед этим в Минобороны докладывали, что ВСУ потеряли за неделю более шести тысяч боевиков убитыми и ранеными, 124 бронемашины и девять танков. Уточнялось, что российская армия наступает на всех направлениях. Основные бои происходят на Краснолиманском, Торецком и Покровском направлениях.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские власти сообщали, что в понедельник, 2 июня, пройдут прямые российско-украинские переговоры. Первая встреча сторон проходила 16 мая.


Никита Кротов

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