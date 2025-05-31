Украинские беспилотники атаковали Курскую область, из-за обломков БПЛА началось возгорание
Беспилотники ВСУ атаковали Курскую область, повредив несколько домов в Рыльске. Обломки упавшего дрона спровоцировали возгорание в одном из районов города, передает Telegram-канал SHOT.
Первые взрывы были зафиксированы около 23 часов ночи. Загорелись гостиница, квартира жилого дома и машина, уточняет Telegram-канал Mash.
Звуки пролета БПЛА также слышали жители Льгова и Курчатова. Местный оперативный штаб тоже предупреждал о риске атак дронов.
Ранее в тот же день FPV-дрон нанес удар по селу Сухиновка Глушковского района. В результате атаки осколочные ранения получил 66-летний мужчина, которого экстренно госпитализировали.
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