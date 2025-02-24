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Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ в понедельник, 24 февраля.
Накануне в российском оборонном ведомстве докладывали, что бойцы ВС РФ освободили от противника населенные пункты Новоандреевка и Улаклы. В МО РФ особо отметили действия Южной группы войск.
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«В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики», — комментировали в Минобороны.Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В 2024 году президент России Владимир Путин предлагал прекратить боевые действия, но Киев ввел своих боевиков на территорию Курской области.
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Никита Кротов