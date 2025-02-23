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Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенные пункты Улаклы и Новоандреевка, Донецкой народной республики. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Ранее стало известно, что российские десантники спасли и эвакуировали раненого водителя-механика в Донбассе. Бойцы не только оказали человеку необходимую помощь, но и отбили атаки со стороны украинских дронов-камикадзе.
Кроме того, в Крыму высказались об одном возможном решении Европы по Украине.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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