Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Преображенку в ДНР

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Населенный пункт Преображенка Донецкой народной республики освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ, доложили в МО РФ 17 апреля. В министерстве отметили действия группировки ВС РФ «Центр».
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики», — добавили в ведомстве.
Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили три механизированные и штурмовую бригаду противника. Поражены две бригады украинской нацгвардии и бригада беспилотных систем. Суточные потери ВСУ в зоне «Центра» составили: свыше 385 единиц живой силы, три бронемашины, шесть машин, пять полевых артиллерийских орудий.
Читайте также:
Песков назвал новые регионы России неотъемлемой частью страны
Наступление в Курской области, бои в Часов Яре, удары по ВСУ на Запорожском направлении: последние новости СВО
Минувшей ночью над регионами РФ ликвидировали 71 БПЛА ВСУ
Никита Кротов