Песков назвал новые регионы России неотъемлемой частью страны

Cегодня Ивану Урганту исполняется 47 лет. Одни говорят, что совсем скоро его «наградят» статусом иноагента, а другие — что он вернётся на Первый канал. В любом случае ведущему пора бы уже определиться со своей позицией. Однако он этого делать не торопится, оставляя себе пути отступления. Как сейчас живет Иван Ургант расскажет «Радио 1».