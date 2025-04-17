Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Песков назвал новые регионы России неотъемлемой частью страны

Песков назвал новые регионы России неотъемлемой частью страны

Песков: вопрос о принадлежности новых регионов РФ ставить в корне неверно
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Новые российские регионы являются неотъемлемой частью страны, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в корне неверно ставить вопрос об их принадлежности.
«Неправильная в корне формулировка. Эти регионы являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому так вопрос ставить невозможно», — прокомментировал Песков.
В сентябре 2022 года в результате референдума в состав России вошли четыре региона: Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), Запорожская и Херсонская области. Кроме того, в 2014 году российским субъектом стал Крым, а в 2015-м — Севастополь. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос решен окончательно и бесповоротно. Киевский режим не согласен с таким положением дел и продолжает обстреливать регионы.

Читайте также:

Наступление в Курской области, бои в Часов Яре, удары по ВСУ на Запорожском направлении: последние новости СВО

Минувшей ночью над регионами РФ ликвидировали 71 БПЛА ВСУ

ВС РФ ликвидировали до 200 боевиков ВСУ при освобождении монастыря в Горнале
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#дмитрий песков
#новости
«Я люблю Россию»: гомосексуальность*, позиция по СВО и бизнес в Париже. Правда ли, что Иван Ургант вернется на Первый канал?
17 апреля 2025, 13:05

Иван Ургант (Фото: Instagram**/urgantcom)

Cегодня Ивану Урганту исполняется 47 лет. Одни говорят, что совсем скоро его «наградят» статусом иноагента, а другие — что он вернётся на Первый канал. В любом случае ведущему пора бы уже определиться со своей позицией. Однако он этого делать не торопится, оставляя себе пути отступления. Как сейчас живет Иван Ургант расскажет «Радио 1».

Наследство


С юности Иван отличался расчётливостью. Его отец — артист Андрей Ургант, мать — актриса Валерия Киселёва, а бабушка — легенда советского кино Нина Ургант. В интервью он открыто признавал, что поддержание хороших отношений в семье во многом связано с будущим наследством. Также Иван не стеснялся использовать родственные связи для карьерного старта: вместо армии — обучение за границей, а затем поступление сразу на второй курс театрального вуза. В Большом драматическом театре имени Товстоногова он начал играть с именитыми артистами ещё будучи студентом.

Была беременной от Пригожина, но так и не родила: Валерии 57 лет, какая страшная правда всплыла о личной жизни певицы
Была беременной от Пригожина, но так и не родила: Валерии 57 лет, какая страшная правда всплыла о личной жизни певицы

Выходки


На телевидении карьера шла в гору, несмотря на неоднозначные поступки. Урганту прощались даже самые спорные шутки: от пародий на святыни до колкостей в адрес политиков и армии. На шоу «Смак» он неудачно пошутил о комиссарах и украинских деревнях, за что потом извинялся в характерной ироничной манере.

«В качестве самонаказания обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан. Ваш Иван «Подчеревок» Ургант», — написал артист в социальной сети.

Когда в его передаче появился Пирс Броснан, они вместе устроили сомнительную игру — метали оливки в декольте женщин, что вызвало обвинения в сексизме. Ургант отшутился снова — предложив женщинам покидать оливки ему в штаны. Шутки дошли до абсурда, когда он высмеивал конфликт в родительском чате, переросший в драку, после которой один из родителей скончался. Тогда ведущий свалил вину на редакторов.

Иван Ургант (Фото: кадр из программы «Смак»)

Слухи


Популярный блогер Юрий Хованский однажды заявил, что Ургант гей* и ведёт двойную жизнь. За Ивана вступилась Ксения Собчак, но блогер продолжал настаивать на своём. Подобные заявления вызвали волну возмущения, особенно на фоне имиджа ведущего как примерного семьянина.

Отпуск после СВО


После начала СВО Ургант разместил чёрный квадрат в соцсетях с подписью «Нет войне». С тех пор он ушёл в отпуск и уехал из страны, а шоу «Вечерний Ургант» прекратило выходить в эфир. Говорят, его не уволили официально и он продолжал получать зарплату, пока шоу не было закрыто окончательно. Сейчас Иван живёт между странами, включая Израиль, куда также переехала его семья. Он по-прежнему бывает в Москве, но к эфиру так и не вернулся.

Вместе с Владимиром Познером Ургант организовал тур, в рамках которого они выступают в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. Со сцены Ургант признавался в любви к России и говорил, что только на расстоянии понял, насколько она ему дорога.

«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», — говорил Ургант со сцены в Дубае.


Новый образ — Гриша Ургант


В России он переключился на музыкальные выступления под псевдонимом Гриша Ургант, а также ведёт корпоративы. Кроме того, выпустил необычную книгу — «Припухлые железы жизни». В ней 176 пустых страниц, однако весь тираж был продан, а выручка пошла на благотворительность детскому хоспису «Дом с маяком».

Возвращение


Ходят слухи, что «Вечерний Ургант» может вернуться на Первый канал. Осенью 2024 года этого не случилось, теперь в качестве возможной даты называют 2025 год. В социальных сетях шоу снова активизировалось — «вспомнили пароль», как пошутили авторы.

Иван Ургант (Фото: кадр из шоу «Вечерний Ургант»)

Бизнес за границей


Недавно СМИ сообщили, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже и открыл офисы с женой в престижном районе. Тут же снова потребовали признать его иноагентом, но он в свойственной себе манере пошутил, что никуда не переезжает и никаким бизнесом не занимается.

«Итак, в быстром темпе — Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму — иду гулять с собаками по ЦАО, пока они не обгадили ковёр. Это и без них есть кому сделать… Ваш Жан Уржан», — сказал Ургант.
Читайте также:

В Госдуме ответили, нужно ли продлять мораторий на удары по энергетике

Российский посол высказался о решении Германии поставить ракеты Taurus ВСУ

10-летний мальчик погиб от взрыва мины-«колокольчика» в Белгородской области

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#конфликт
#жизнь
#шоу
#интервью
#артист
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наступление в Курской области, бои в Часов Яре, удары по ВСУ на Запорожском направлении: последние новости СВО
17 апреля 2025, 09:38

Фото: iStock/IherPhoto

ВС РФ продолжают активные действия в приграничных районах Белгородской и Курской областей, вытесняя украинские войска с российской территории. О ситуации на Запорожском, Донецком, Херсонском и других направлениях фронта расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области российские войска продолжают наступательные действия, вытесняя ВСУ из их укрепленных позиций. Значимым событием стало освобождение Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь, который находится на стратегически важной высоте. Операцию осуществили морпехи 40-й бригады, включая бойцов 1-й роты арктического батальона под командованием офицера с позывным Рязань. Согласно данным Telegram-канала «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны», монастырь был последним опорным пунктом ВСУ в районе Горнали, оборудованным подземными ходами для логистики украинских сил. По информации ТАСС, при отступлении украинские войска подорвали несколько строений монастыря, а часть их группировок направилась в сторону Сумской области.

«Антироссийская истерия и русофобия»: в РФ ответили на призыв Каллас не участвовать в параде 9 мая в Москве
«Антироссийская истерия и русофобия»: в РФ ответили на призыв Каллас не участвовать в параде 9 мая в Москве

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские Воздушно-космические силы (ВКС) осуществили четыре авиаудара по ледовому дворцу в Херсоне, где, согласно разведывательным данным, находились подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ответ противник активизировал использование беспилотников, и ночью ВСУ атаковали Сивашскую ветроэлектростанцию (ВЭС) с помощью дронов.

Когда российские спасательные службы начали тушение пожара, вызванного атакой, противник нанёс повторный удар, в результате чего шесть спасателей были ранены. За последние сутки ВСУ провели 34 артиллерийских обстрела по восьми сёлам на левом берегу Днепра. Информация о разрушениях и пострадавших пока не уточняется. Ситуация остаётся напряжённой, так как противник продолжает применять тактику дистанционных атак.

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные бои в районах Каменского, Лобкового, Степового и Щербаков. Несмотря на активность столкновений, линия фронта остаётся практически неизменной. В районе Орехова боевые действия сосредоточены на использовании средств дальнего поражения. Российские войска активно применяют артиллерию и авиацию для атаки позиций ВСУ.

Согласно местным данным, противник усилил этот участок дополнительными артиллерийскими орудиями и подразделениями беспилотников. С помощью тяжёлых дронов типа «Баба Яга» ВСУ осуществляют минирование дорог в тылу российских сил, что создаёт дополнительные трудности для логистики. Тем не менее, поддержка авиации позволяет российским войскам сохранять инициативу.

Фото: iStock/vladj55

Часовоярское направление

На Часовярском направлении продолжаются ожесточённые городские бои. Значительная часть города остаётся в зоне «тумана войны», что затрудняет получение точной информации о текущей ситуации. За последние сутки не поступало сообщений о значительных изменениях линии фронта, однако высокая интенсивность боёв свидетельствует о стратегической важности этого участка для обеих сторон.

Северское направление

На Северском направлении российские войска добились небольшого продвижения к Григоровке из района Белогоровки. Хотя эти успехи и являются локальными, они демонстрируют постоянное давление на позиции ВСУ.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении активные боевые действия сосредоточены в Новомихайловке, где, по предварительным данным, более половины села находится под контролем российских войск. Продолжается штурм населённого пункта Новый, который, как предполагается, используется в качестве плацдарма для наступления на Редкодуб.

Читайте также:

Анатолий Вассерман не исключил, что Одесса станет частью России

Минувшей ночью над регионами РФ ликвидировали 71 БПЛА ВСУ

ВС РФ ликвидировали до 200 боевиков ВСУ при освобождении монастыря в Горнале
#бпла
#одесса
#спецоперация
#всу
#курская область
#удар
#рф
#статьи
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анатолий Вассерман не исключил, что Одесса станет частью России
Вассерман: Одесса может войти в состав России
17 апреля 2025, 08:27

Анатолий Вассерман (Фото: Telegram @wasserman_anatoliy)

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Одесса вполне может войти в состав России. Его слова приводит aif.ru.
Накануне обозреватели норвежского сайта Steigan написали, что Одесса может войти в состав России, а Вашингтон не станет этому препятствовать.

«Как скоро Одесса станет частью России, никто не знает. Запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет. Но то, что все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией «Украина», должны вернуться в Россию», — сказал Вассерман.

Он напомнил, что 10 апреля 1944 года Одесса уже была освобождена от нацистов. Тогда российские войска обошли город с северной стороны по голым степям, где немцы с румынами не могли наладить серьезную оборону. Под угрозой окружения фашисты бежали из Одессы, а их пособников, которые не успели это сделать, одесситы развешивали на фонарях.

Читайте также:

Политолог ответил, когда закончится СВО

«Я не говорю на украинском»: одесситки поставили на место пропагандистку — видео

Мобилизуют силой и зомбируют: Жители Одессы просят спасти их от киевского режима
#украина
#город
#жители
#одесса
#политолог
#нато
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минувшей ночью над регионами РФ ликвидировали 71 БПЛА ВСУ
17 апреля 2025, 07:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территорией России. Об этом утром 17 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что 49 вражеских беспилотников сбили в Курской области, по семь дронов ликвидировали в Орловской и Рязанской областях, четыре БПЛА уничтожили в Брянской области, три — во Владимирской и один — в Тульской.

Ранее сообщалось, что ВСУ вторую ночь подряд атаковали город Шую в Ивановской области.

Читайте также:

В ГД анонсировали скорый ответ РФ на атаки БПЛА ВСУ

«Россия в долгу не останется»: Москва готовит ответный удар по энергообъектам Киева

«Фаер-шоу по всей Украине»: раскрыт возможный ответ РФ на нарушения Киевом моратория
#москва
#россия
#ночь
#бпла
#город
#аппарат
#шоу
#нарушения
#всу
#удар
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали до 200 боевиков ВСУ при освобождении монастыря в Горнале
Shot: 200 боевиков ВСУ уничтожены при освобождении Горнальского монастыря
17 апреля 2025, 07:21

Фото: iStock/Evgeny555

При освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области российские силы ликвидировали до 200 боевиков ВСУ. Об этом пишет Shot.
Издание отмечает, что в битве за монастырь принимали участие морпехи 40-й бригады ВС РФ.

16 апреля стало известно об освобождении монастыря от оккупации украинских боевиков российскими силами. Информацию в Минобороны РФ пока не подтверждали.

Штурм монастыря начался 11 апреля. Это был последний укрепрайон ВСУ на курской земле.

Горналь и Сумскую область Украины разделяет река Псёл, через которую ВСУ построили понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения вооружением. Сам монастырь оснащен подземным ходом, через который также была организована логистика противника.

Читайте также:

ВСУ отводят части от Горнальского монастыря, опасаясь полного окружения

Засевшие в Горнальском монастыре боевики ВСУ отказались от переговоров

Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль белгородские села Демидовка и Поповка
#мост
#река
#минобороны рф
#контроль
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате