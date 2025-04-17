Песков назвал новые регионы России неотъемлемой частью страны

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Новые российские регионы являются неотъемлемой частью страны, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в корне неверно ставить вопрос об их принадлежности.
«Неправильная в корне формулировка. Эти регионы являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому так вопрос ставить невозможно», — прокомментировал Песков.В сентябре 2022 года в результате референдума в состав России вошли четыре региона: Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), Запорожская и Херсонская области. Кроме того, в 2014 году российским субъектом стал Крым, а в 2015-м — Севастополь. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос решен окончательно и бесповоротно. Киевский режим не согласен с таким положением дел и продолжает обстреливать регионы.
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Никита Кротов