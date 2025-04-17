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ВС РФ продолжают активные действия в приграничных районах Белгородской и Курской областей, вытесняя украинские войска с российской территории. О ситуации на Запорожском, Донецком, Херсонском и других направлениях фронта расскажет «Радио 1».
Курская областьВ Курской области российские войска продолжают наступательные действия, вытесняя ВСУ из их укрепленных позиций. Значимым событием стало освобождение Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь, который находится на стратегически важной высоте. Операцию осуществили морпехи 40-й бригады, включая бойцов 1-й роты арктического батальона под командованием офицера с позывным Рязань. Согласно данным Telegram-канала «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны», монастырь был последним опорным пунктом ВСУ в районе Горнали, оборудованным подземными ходами для логистики украинских сил. По информации ТАСС, при отступлении украинские войска подорвали несколько строений монастыря, а часть их группировок направилась в сторону Сумской области.
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Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские Воздушно-космические силы (ВКС) осуществили четыре авиаудара по ледовому дворцу в Херсоне, где, согласно разведывательным данным, находились подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ответ противник активизировал использование беспилотников, и ночью ВСУ атаковали Сивашскую ветроэлектростанцию (ВЭС) с помощью дронов.
Когда российские спасательные службы начали тушение пожара, вызванного атакой, противник нанёс повторный удар, в результате чего шесть спасателей были ранены. За последние сутки ВСУ провели 34 артиллерийских обстрела по восьми сёлам на левом берегу Днепра. Информация о разрушениях и пострадавших пока не уточняется. Ситуация остаётся напряжённой, так как противник продолжает применять тактику дистанционных атак.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении продолжаются интенсивные бои в районах Каменского, Лобкового, Степового и Щербаков. Несмотря на активность столкновений, линия фронта остаётся практически неизменной. В районе Орехова боевые действия сосредоточены на использовании средств дальнего поражения. Российские войска активно применяют артиллерию и авиацию для атаки позиций ВСУ.
Согласно местным данным, противник усилил этот участок дополнительными артиллерийскими орудиями и подразделениями беспилотников. С помощью тяжёлых дронов типа «Баба Яга» ВСУ осуществляют минирование дорог в тылу российских сил, что создаёт дополнительные трудности для логистики. Тем не менее, поддержка авиации позволяет российским войскам сохранять инициативу.
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Часовоярское направлениеНа Часовярском направлении продолжаются ожесточённые городские бои. Значительная часть города остаётся в зоне «тумана войны», что затрудняет получение точной информации о текущей ситуации. За последние сутки не поступало сообщений о значительных изменениях линии фронта, однако высокая интенсивность боёв свидетельствует о стратегической важности этого участка для обеих сторон.
Северское направлениеНа Северском направлении российские войска добились небольшого продвижения к Григоровке из района Белогоровки. Хотя эти успехи и являются локальными, они демонстрируют постоянное давление на позиции ВСУ.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении активные боевые действия сосредоточены в Новомихайловке, где, по предварительным данным, более половины села находится под контролем российских войск. Продолжается штурм населённого пункта Новый, который, как предполагается, используется в качестве плацдарма для наступления на Редкодуб.
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Анастасия Хохлова