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Наступление в Курской области, бои в Часов Яре, удары по ВСУ на Запорожском направлении: последние новости СВО

Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

ВС РФ продолжают активные действия в приграничных районах Белгородской и Курской областей, вытесняя украинские войска с российской территории. О ситуации на Запорожском, Донецком, Херсонском и других направлениях фронта расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области российские войска продолжают наступательные действия, вытесняя ВСУ из их укрепленных позиций. Значимым событием стало освобождение Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь, который находится на стратегически важной высоте. Операцию осуществили морпехи 40-й бригады, включая бойцов 1-й роты арктического батальона под командованием офицера с позывным Рязань. Согласно данным Telegram-канала «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны», монастырь был последним опорным пунктом ВСУ в районе Горнали, оборудованным подземными ходами для логистики украинских сил. По информации ТАСС, при отступлении украинские войска подорвали несколько строений монастыря, а часть их группировок направилась в сторону Сумской области.

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Херсонское направление

На Херсонском направлении российские Воздушно-космические силы (ВКС) осуществили четыре авиаудара по ледовому дворцу в Херсоне, где, согласно разведывательным данным, находились подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ответ противник активизировал использование беспилотников, и ночью ВСУ атаковали Сивашскую ветроэлектростанцию (ВЭС) с помощью дронов.

Когда российские спасательные службы начали тушение пожара, вызванного атакой, противник нанёс повторный удар, в результате чего шесть спасателей были ранены. За последние сутки ВСУ провели 34 артиллерийских обстрела по восьми сёлам на левом берегу Днепра. Информация о разрушениях и пострадавших пока не уточняется. Ситуация остаётся напряжённой, так как противник продолжает применять тактику дистанционных атак.

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные бои в районах Каменского, Лобкового, Степового и Щербаков. Несмотря на активность столкновений, линия фронта остаётся практически неизменной. В районе Орехова боевые действия сосредоточены на использовании средств дальнего поражения. Российские войска активно применяют артиллерию и авиацию для атаки позиций ВСУ.

Согласно местным данным, противник усилил этот участок дополнительными артиллерийскими орудиями и подразделениями беспилотников. С помощью тяжёлых дронов типа «Баба Яга» ВСУ осуществляют минирование дорог в тылу российских сил, что создаёт дополнительные трудности для логистики. Тем не менее, поддержка авиации позволяет российским войскам сохранять инициативу.

Фото: iStock/vladj55

Часовоярское направление

На Часовярском направлении продолжаются ожесточённые городские бои. Значительная часть города остаётся в зоне «тумана войны», что затрудняет получение точной информации о текущей ситуации. За последние сутки не поступало сообщений о значительных изменениях линии фронта, однако высокая интенсивность боёв свидетельствует о стратегической важности этого участка для обеих сторон.

Северское направление

На Северском направлении российские войска добились небольшого продвижения к Григоровке из района Белогоровки. Хотя эти успехи и являются локальными, они демонстрируют постоянное давление на позиции ВСУ.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении активные боевые действия сосредоточены в Новомихайловке, где, по предварительным данным, более половины села находится под контролем российских войск. Продолжается штурм населённого пункта Новый, который, как предполагается, используется в качестве плацдарма для наступления на Редкодуб.

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#сво
Анатолий Вассерман не исключил, что Одесса станет частью России
Вассерман: Одесса может войти в состав России
17 апреля 2025, 08:27

Анатолий Вассерман (Фото: Telegram @wasserman_anatoliy)

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Одесса вполне может войти в состав России. Его слова приводит aif.ru.
Накануне обозреватели норвежского сайта Steigan написали, что Одесса может войти в состав России, а Вашингтон не станет этому препятствовать.

«Как скоро Одесса станет частью России, никто не знает. Запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет. Но то, что все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией «Украина», должны вернуться в Россию», — сказал Вассерман.

Он напомнил, что 10 апреля 1944 года Одесса уже была освобождена от нацистов. Тогда российские войска обошли город с северной стороны по голым степям, где немцы с румынами не могли наладить серьезную оборону. Под угрозой окружения фашисты бежали из Одессы, а их пособников, которые не успели это сделать, одесситы развешивали на фонарях.

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Минувшей ночью над регионами РФ ликвидировали 71 БПЛА ВСУ
17 апреля 2025, 07:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территорией России. Об этом утром 17 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что 49 вражеских беспилотников сбили в Курской области, по семь дронов ликвидировали в Орловской и Рязанской областях, четыре БПЛА уничтожили в Брянской области, три — во Владимирской и один — в Тульской.

Ранее сообщалось, что ВСУ вторую ночь подряд атаковали город Шую в Ивановской области.

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#удар
#рф
#пво
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ВС РФ ликвидировали до 200 боевиков ВСУ при освобождении монастыря в Горнале
Shot: 200 боевиков ВСУ уничтожены при освобождении Горнальского монастыря
17 апреля 2025, 07:21

Фото: iStock/Evgeny555

При освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области российские силы ликвидировали до 200 боевиков ВСУ. Об этом пишет Shot.
Издание отмечает, что в битве за монастырь принимали участие морпехи 40-й бригады ВС РФ.

16 апреля стало известно об освобождении монастыря от оккупации украинских боевиков российскими силами. Информацию в Минобороны РФ пока не подтверждали.

Штурм монастыря начался 11 апреля. Это был последний укрепрайон ВСУ на курской земле.

Горналь и Сумскую область Украины разделяет река Псёл, через которую ВСУ построили понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения вооружением. Сам монастырь оснащен подземным ходом, через который также была организована логистика противника.

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Трамп отказался от предложения Зеленского купить системы ПВО за $50 миллиардов ради диалога с Путиным
Bild: Трамп решил не продавать ЗРК Patriot Киеву из интереса к диалогу с Путиным
17 апреля 2025, 06:15

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot за 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным издания, Трамп объяснил отказ тем, что нельзя начинать войну против превосходящего по силам противника, рассчитывая на поставки оружия. Считается, что решение связано с желанием Трампа сохранить возможность переговоров с Владимиром Путиным.

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«Вы знаете, он всегда хочет купить ракеты. Но, видите ли, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Нельзя начинать войну против противника в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты», — сказал Трамп.
Bild отмечает, что для Трампа символика важнее денег: ресурсы у него есть, но президент США избегает сделок, способных осложнить диалог с Россией.

«Судя по всему, действующий президент США настолько обеспокоен переговорами с Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины», — отметил журналист немецкого издания.
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ВСУ вторую ночь подряд попытались атаковать БПЛА российский город
Shot: Беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать Шую в Ивановской области
17 апреля 2025, 04:31

Фото: iStock/sommersby

ВСУ вторую ночь подряд атакуют город Шую в Ивановской области. Об этом сообщили местные жители, передают Telegram-каналы Mash и Shot. Местные власти официально предупредили об угрозе атаки БПЛА.
Вчера утром Шуя уже подверглась удару дронов ВСУ типа «Лютый», в результате чего двое горожан получили шоковые травмы и были госпитализированы.

В ночь с 16 на 17 апреля (03:20) жители вновь услышали шум. Раздавались мощные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Аналогичные жалобы на шум беспилотников поступают от жителей Тульской области и Краснодарского края, передает Mash.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский военный Роман Макушин — правнук атамана Белого движения Александра Дутова.

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