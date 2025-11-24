ВСУ атаковали электроподстанцию в селе Дудчино Херсонской области
В селе Дудчино Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по электроподстанции. Губернатор Владимир Сальдо сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.
Атака привела к отключению электричества у 69 тысяч жителей в 108 населенных пунктах. Он отметил, что специалисты быстро восстановили электроснабжение.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион стал частью России после референдума в сентябре 2022 года.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: