ТАСС: Боевики ВСУ экстренно перебрасывают силы к Волчанску под Харьковом

24 ноября 2025, 11:51

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.