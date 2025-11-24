ТАСС: Боевики ВСУ экстренно перебрасывают силы к Волчанску под Харьковом
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.
По информации агентства, на указанном направлении осуществляется переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район населенного пункта Вильча.
Ситуация в Харьковской области для ВСУ становится критической. Подразделения 57-й бригады в Волчанске отступают и сдаются в плен. Также сообщается, что украинские военные пытаются избежать захвата, переодеваясь в гражданскую одежду.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в своем докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска освободили уже 80% территории города Волчанск.
