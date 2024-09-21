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За прошедшие сутки российская армия отразила девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
По его словам, украинская армия потеряла более 490 военнослужащих, один танк, один бронетранспортер М113, шесть автомобилей, по одной гаубице «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и одно орудие М119.
Савчук сообщил, в результате агрессивных действий группа заняла более выгодный рубеж и уничтожила формирование из шести бригад ВСУ.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили три истребителя ВСУ: один МиГ-29 и два Су-27.
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Савчук сообщил, в результате агрессивных действий группа заняла более выгодный рубеж и уничтожила формирование из шести бригад ВСУ.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили три истребителя ВСУ: один МиГ-29 и два Су-27.
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Александр Климов