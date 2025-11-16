Бойцы ВС РФ отразили попытки печально известной «Скалы» прорвать окружение

16 ноября 2025, 15:45

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы группировки войск «Центр» сорвали попытку Вооружённых сил Украины прорваться к северу от Красноармейска. Об этом сообщает Минобороны России 16 ноября.