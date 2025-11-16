Бойцы ВС РФ отразили попытки печально известной «Скалы» прорвать окружение
Бойцы группировки войск «Центр» сорвали попытку Вооружённых сил Украины прорваться к северу от Красноармейска. Об этом сообщает Минобороны России 16 ноября.
По данным ведомства, подразделение 155-й механизированной бригады пыталось выйти из кольца окружения в северном направлении. В результате, по заявлению Минобороны, уничтожили до 30 украинских военнослужащих и одну боевую машину пехоты.
В Красноармейске штурмовые части 2-й армии продолжают ликвидировать блокированные силы противника в западной части города, в северо‑западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.
Одновременно ведётся зачистка села Ровное в Донецкой Народной Республике.
По информации российского министерства, военнослужащие отразили шесть атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала», выдвинувшихся из района Гришино (ДНР) с целью деблокировать окружённую группировку ВСУ.
