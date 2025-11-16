Украинский военнопленный назвал приказы командиров неисполнимыми

16 ноября 2025, 11:38

Пленный Савич: командиры ВСУ отдают заведомо неисполнимые приказы

Фото: iStock/zabelin

Военнослужащий 42-й бригады ВСУ Иван Савич, взятый ВС РФ в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск), заявил, что командование отдает заведомо неисполнимые приказы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, опубликованное Минобороны РФ.





По словам военнопленного, приказы отдаются просто для того, чтобы военные погибали. Он также признался, что после прибытия на позицию очень скоро захотел сложить оружие, что и сделал, как только военные ВС РФ начали штурмовать его окоп.

«Лучше наказ так не исполнять, как я. Если придет в жизни один единственный выбор — лучше сдаться. Потому что лучшего выбора нет. То, что дают наказ, приказ, он неисполнимый. Никаким боком. Это не для того, чтобы выжить. Это тебя посылают просто, чтобы ты умер, и все», — сказал Савич.