МО: бойцы ВС РФ контролируют Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
Минобороны РФ 16 ноября заявило об освобождении в Запорожской области населённых пунктов Малая Токмачка и Ровнополье.
В сообщении в Telegram отмечаются действия группировки войск «Днепр» и «Восток».
Накануне в министерстве докладывали, что силы РФ контролируют Яблоково. Утверждалось, что армия России ликвидировала более 265 боевиков ВСУ и две боевые бронемашины.
Запорожская область стала российским регионом по результатам сентябрьского референдума 2022 года. Спецоперация на Украине началась по приказу президента Владимира Путина в том же году в феврале.
