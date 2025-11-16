Освобождение села Яблоково и масштабное наступление ВС РФ в окрестностях Гуляйполя: последние новости СВО на 16 ноября
Российские войска развивают тактический успех, создавая предпосылки для оперативного прорыва. На Запорожском направлении наступление угрожает окружением группировки ВСУ в районе Гуляйполя. На Купянском фронте продолжаются ожесточенные бои, в то время как на Краснолиманском и Покровском направлениях ВС РФ успешно рассекают оборону противника, улучшая свои позиции. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подразделения ВС РФ продолжают вести наступательные действия, методично продавливая оборону противника. Штурмовые группы с тяжелыми боями продвигаются вглубь территории Сумской области, используя для прикрытия и скрытного маневра лесополосы. За истекшие сутки противник, не предпринимая активных наступательных действий, сосредоточился на укреплении своих оборонительных рубежей. В то же время российская армейская авиация не прекращает наносить точные удары по выявленным скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Российские штурмовики добились тактических успехов на трех ключевых направлениях. В результате боев наши подразделения овладели несколькими лесными массивами, которые ранее использовались противником в качестве опорных пунктов. Общее продвижение войск за отчетный период составило до 300 метров.
Харьковская областьНа Харьковском направлении продолжается активное наступление. Авиация ВКС наносит удары по Волчанску и Хатненскому участку, поддерживая продвижение российских штурмовых групп. В Волчанске российские военные продвинулись на 350 м в частном секторе. Противник, 57-я омпбр ВСУ, теряет устойчивость и отступает, зафиксированы случаи переодевания в гражданскую одежду для отхода. Один такой военнослужащий взят в плен. Западнее Синельниково российские подразделения продвинулись на 200 м и заняли опорный пункт ВСУ. На участке Меловое-Хатнее зона контроля расширена на 500 м. Авиация ВКС уничтожила позиции 3-й пограничной заставы в районе Колодезного.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении подразделения ВС РФ развивают наступление, добившись значительных тактических успехов. В результате активных действий освобожден населенный пункт Яблоково. Окрестности Гуляйполя стали ареной самого значительного наступления. Российские войска достигли окраин Червоного и Зеленого Гая, взяли под контроль участок дороги западнее Веселого и приблизились к Затишью. Эти достижения создают серьезные условия для окружения украинской группировки на подступах к Гуляйполю. На остальных участках фронта продолжаются бои в Степногорске и за Приморское, в то время как линия фронта у Малой Токмачки и Новоданиловки остается стабильной.
Купянское направлениеНа Купянском фронте российские силы укрепились в Купянске и успешно противостоят постоянным, но безуспешным атакам противника, продолжающимся уже 12 дней подряд. В то же время ВС РФ развивают наступление на смежных участках: ведутся бои за населенный пункт Садовое, осуществляется расширение плацдарма в районе Двуречанского. На Хатненском участке также зафиксированы успехи в продвижении российских военных.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ продолжают наращивать оперативное давление, добившись существенного улучшения позиций в районе Масляковки и выйдя на подступы к автомобильной магистрали, связывающей Красный Лиман и Закотное. Наступательные действия ведутся широким фронтом. К западу от Яровой передовые группы ведут бои с целью выхода к правому берегу реки Северский Донец. С рубежа у Шандриголова наши подразделения развивают наступление в западном направлении на Александровку.
Параллельно в районе Среднего предприняты атаки со стратегической задачей перехвата ключевой логистической артерии противника, проходящей через населенные пункты Редкодуб и Коровий Яр. На флангах также отмечено поступательное движение в сторону Богуславки и Новоплатоновки, что создает угрозу охвата украинской группировки.