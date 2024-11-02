Бойцы ВС РФ перерубили ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра

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Российские бойцы взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку ВСУ в Часовом Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча», его слова передает ТАСС.
Он отметил, что в северной части Часова Яра бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и бригады «Восток» смогли выбить противника из поселка Калиновка, после чего заняли высоты севернее от населенного пункта. Боевики ВСУ вынуждены были отступить в частный сектор микрорайона Северный, понеся большие потери. Сейчас там подразделения противника уничтожают и силы 88-й добровольческой бригады «Эспаньола».
По его словам, на сегодняшний день под контролем «Эспаньолы» находится лесной массив у лагеря «Дружба», где ранее была сосредоточена оборона ВСУ на этом участке. При этом украинские боевики и офицеры проживали в лагере.
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«Взяв под контроль эту территорию, а также заняв лесополосу вдоль железнодорожных путей, силы «Эспаньолы» перерубают ключевую транспортную развязку, обеспечивающую снабжение центрального микрорайона, более известного среди штурмующих как Цитадель», — рассказал «Чукча».
По его словам, на сегодняшний день под контролем «Эспаньолы» находится лесной массив у лагеря «Дружба», где ранее была сосредоточена оборона ВСУ на этом участке. При этом украинские боевики и офицеры проживали в лагере.
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Элина Позднякова