Бойцы ВС РФ перерубили ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра

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Российские бойцы взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку ВСУ в Часовом Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча», его слова передает ТАСС.